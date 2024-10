Asyl Deutschland erntet von EU-Partnern Kritik für seine Grenzkontrollen

Die Ministerinnen und Minister der Schengen-Staaten befassen sich am Donnerstag in Luxemburg mit den Rückführungen von abgewiesenen Asylsuchenden. Weiteres Thema des Treffens sind die Kontrollen an den Binnengrenzen. Die Schweiz ist durch Bundesrat Beat Jans vertreten.