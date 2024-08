Niels Rosselet-Christ, Neuenburger SVP-Präsident, teilte auf Facebook aus.

«Verpiss dich, du armes Arschloch!» Dieser Satz des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy (69) ging in die Geschichtsbücher ein – und löste in Frankreich einen grossen Aufruhr aus. Er sagte dies zu einem Bürger, der ihm die Hand nicht schütteln wollte.

In der Westschweiz sorgte jüngst eine ähnliche Bemerkung von Niels Rosselet-Christ (35), Präsident der SVP Neuenburg, ebenfalls für Aufsehen. Vergangene Woche geriet dieser auf Facebook mit dem jurassischen Apotheker Steve Claude aneinander. Dieser ist auf der Plattform für seine Aufklärung über Covid-Fake-News bekannt.

Konflikt wegen Olympia-Eröffnungsfeier

Der Konflikt begann mit einem Beitrag eines Soziologen, den Claude geteilt hatte. In einem Kommentar verspottete Rosselet-Christ die Aussage des Soziologen über den «heroischen Charakter» der umstrittenen Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris und fügte sarkastische Emojis hinzu: «Dragqueens und Polygamisten als heroisch zu bezeichnen, ist lächerlich», kommentierte er.

Claude reagierte scharf auf Rosselet-Christs Kommentar, schrieb seinerseits an die Adresse des Neuenburger SVP-Chefs: «Ihr Kommentar zeigt, dass Sie nicht in der Lage sind, einen Text zu verstehen, und zwei Szenen aus einer vierstündigen Show verallgemeinern. Vielleicht sollten Sie Ihre Anti-Woke-Ideologie überdenken, sie beeinträchtigt Ihre Urteilsfähigkeit.»

«Armes Arschloch»

Daraufhin bezeichnete Rosselet-Christ Claude als «pauvre con», was ins Deutsche übersetzt so viel wie «armes Arschloch» heisst. In einem Interview erklärte der Neuenburger SVP-Chef später, dass er sich von Beleidigungen in sozialen Netzwerken nicht einschüchtern lasse und schlagfertig reagiere, wenn es zu weit gehe: «Politiker sind auch nur Menschen. Wenn ich respektlos behandelt werde, halte ich eine scharfe Erwiderung wie ‹armes Arschloch› für gerechtfertigt.»

Rosselet-Christ löschte später sämtliche Kommentare und blockierte Claude. Er betonte, dass er nichts verbergen, sondern lediglich unerwünschte Personen von seinem Profil entfernen wolle.