1/5 In den nächsten drei Wochen wird im Nationalrat und Ständerat wieder um Kompromisse gerungen: Die Herbstsession beginnt heute Montag.

12:48 Uhr Bundesrat präsentiert den Parteichefs den Sparhammer Die Reaktionen fielen heftig aus: Letzte Woche hat eine Expertengruppe unter der Leitung von Serge Gaillard (69) Vorschläge präsentiert, wie und wo der Bund in den nächsten Jahren Milliarden einsparen soll. Die Grünen sprachen von einem «Schlag ins Gesicht der Bevölkerung», SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (38) von einem «Frontalangriff auf die soziale Schweiz». Und die bürgerlichen Parteien wollen am liebsten noch viel mehr sparen. Widerstand wird gross sein Die Sparvorschläge sind vorerst unverbindlich, bei vielen wird der Widerstand gross sein. Damit von den 60 Massnahmen tatsächlich etwas übrigbleibt und der klamme Bundeshaushalt ab 2026 entlastet wird, will der Bundesrat nun rasch vorwärtsmachen. Dafür diskutiert er den Bericht an runden Tischen mit Kantonen, Parteien und Sozialpartnern. Erste Gespräche mit den Sozialpartnern und den Parteien haben heute stattgefunden. Im Anschluss haben Bundespräsidentin Viola Amherd (62) und Finanzministerin Karin Keller-Sutter (60) ein Statement abgegeben. Keine Angaben zum Inhalt Inhaltlich wollten sich Amherd und Keller-Sutter nicht zu den Gesprächen äussern. Amherd hielt allerdings fest, dass die Atmosphäre angenehm und konstruktiv gewesen sei. Der Bundesrat möchte das Sparvorhaben breit abgestützt durchführen, so Amherd. Es sei wichtig, die Äusserungen der involvierten Parteien in die weiteren Überlegungen miteinzubeziehen. Das wird kein leichtes Spiel: «Wenn wir hier vorwärtsmachen wollen, braucht es einen finanzpolitischen Kraftakt», sagte die Bundespräsidentin. Am Schluss entscheidet Parlament Morgen wird der nächste Runde Tisch mit den Kantonen stattfinden. Erst später wird der Bundesrat den definitiven Sparplan vorlegen und voraussichtlich im Januar zu den definierten Massnahmen eine ordentliche Vernehmlassung durchführen. Darüber entscheidet schliesslich das Parlament. Ende des Livetickers

Nahostkonflikt

Am Montag beginnt der Nationalrat die Session mit einer Debatte zum Nahostkonflikt. Eine bürgerliche Mehrheit der Aussenpolitischen Kommission verlangt mit einer Motion, den Schweizer Sockelbeitrag für 2024 an das Uno-Palästinenserhilfswerk Unrwa zugunsten der Nothilfe an die palästinensische Zivilbevölkerung umzuleiten. Der Bundesrat lehnt das ab. Anfang Mai hat er 10 Millionen Franken für die Unrwa freigegeben.

Getrennte Steuererklärungen für Ehepaare

In der zweiten Sessionswoche nimmt sich der Nationalrat die Individualbesteuerung vor. Traktandiert ist einerseits die von den FDP-Frauen eingereichte Steuergerechtigkeits-Initiative, die eine Besteuerung unabhängig vom Zivilstand fordert. Andererseits wird über den Gegenvorschlag des Bundesrates debattiert.

Die zuständige Kommission unterstützt beides mit einer jeweils knappen Mehrheit. Der Bundesrat möchte die zivilstandsunabhängige Besteuerung auf allen Staatsebenen einführen. Bei der direkten Bundessteuer geht der Bundesrat – bezogen auf das Steuerjahr 2024 – von geschätzt rund einer Milliarde Franken Mindereinnahmen pro Jahr aus.

Mehr Kontrolle bei ausländischen Investoren

Des Weiteren debattiert der Nationalrat über das Investitionsprüfgesetz. Diese Bestimmungen sollen verhindern, dass Schweizer Unternehmen von ausländischen Investoren übernommen werden, wenn dies die öffentliche Ordnung oder die öffentliche Sicherheit gefährden oder bedrohen könnte. Übernahmen sollen genehmigt werden müssen, wenn die betroffenen Unternehmen in einem besonders kritischen Bereich tätig sind und staatlich kontrollierte ausländische Investoren sie übernehmen wollen.

Der Bundesrat hält die Investitionsprüfung allerdings nicht für nötig; das Parlament hat die Vorlage angestossen. Die zuständige Nationalratskommission will zudem weiter gehen als der Bundesrat. Unter anderem will sie die Investitionsprüfung auch bei nicht staatlichen Investoren anwenden.

Streit um Armeefinanzen

Ungewohnt umstritten ist die Armeebotschaft. Die zuständige Nationalratskommission konnte sich bisher nicht einigen, wie die geforderten zusätzlichen Ausgaben für die Armee gegenfinanziert werden sollen. Sie lehnt daher den zur Botschaft gehörenden Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen der Armee für 2025 bis 2028 ab.

Werbung

Zuvor hatte die Kommission im Grundsatz entschieden, den Zahlungsrahmen für die Armee von 25,8 auf 29,8 Milliarden Franken zu erhöhen. Damit will sie sicherstellen, dass das Armeebudget bis 2030 den Zielwert von einem Prozent des Bruttoinlandprodukts erreicht – und nicht wie früher beschlossen erst 2035. Der Ständerat hat die Aufstockung bereits gutgeheissen.

Uno-Migrationspakt ohne Schweiz

Der Ständerat hat den 2021 vom Parlament sistierten Beitritt zum Uno-Migrationspakt wieder auf der Traktandenliste. Die Mehrheit seiner zuständigen Kommission beantragt allerdings, dem Pakt nicht beizutreten. Die Risiken durch rechtliche Auswirkungen würden allfällige Vorteile überwiegen, hält sie fest.

Der Uno-Migrationspakt wurde im Dezember 2018 von der Uno-Generalversammlung verabschiedet. Er hält Massnahmen fest, um die Migration erstmals grenzüberschreitend zu ordnen. Unterzeichnen wollte der Bundesrat den Pakt eigentlich schon 2018. Er verzichtete aber, nachdem kritisiert wurde, dass der Bundesrat den Pakt nicht ohne Zustimmung des Parlaments beschliessen könne.

Klimaseniorinnen führen zu Menschenrechtsdebatte

Das künftige Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) steht in beiden Räten in ausserordentlichen Sessionen zur Debatte. Hintergrund ist das Strassburger Urteil im Fall der Klimaseniorinnen vom vergangenen Frühjahr. Der Gerichtshof hielt darin fest, dass die Schweiz ihren Aufgaben beim Klimaschutz nicht nachgekommen sei. Im Nationalrat steht mit einer SVP-Motion einzig die Kündigung der EMRK zur Diskussion.

Werbung

Im Ständerat liegen mehrere Vorstösse vor. Während die Motion aus der SVP ebenfalls die Kündigung der EMRK verlangt, will eine Motion aus der FDP, dass sich der Gerichtshof auf seine Kernaufgabe besinnt. Die SP wiederum will mit einem Postulat Abklärungen zu den Folgen des Klimaurteils für die Schweiz. Der Bundesrat beantragt den Vorstoss der FDP zur Annahme, die übrigen Motionen lehnt er ab.