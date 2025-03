1/5 Die Armee klagt seit Jahren über Personalmangel. Foto: Keystone

Céline Zahno

Die Armee muss rekrutieren. Es fehlt nämlich an allen Ecken und Enden: Die Soldaten und Soldatinnen laufen davon, seit Jahren wird von einem Mangel an Dienstleistenden gewarnt. Und es gibt nicht genügend Fachpersonal, um die Radfahrzeuge instand zu halten – deswegen stehen rund ein Fünftel der 20'000 Radfahrzeuge still, wie Blick vergangene Woche publik gemacht hat.