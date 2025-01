Arealstatistik Unproduktive Flächen sind in der Schweiz stabil geblieben

Die Grösse der unproduktiven Flächen in der Schweiz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum verändert. Landesweit sind sie zwischen 1985 und 2018 um rund zwei Prozent geschrumpft, wie am Montag veröffentlichte Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigten.

Publiziert: vor 13 Minuten