Frauen nicht betroffen Bund will abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan abschieben

Der Bund will abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan unter bestimmten Umständen wieder abschieben. Das Staatssekretariat für Migration will die Praxis ab Mitte April des laufenden Jahres umsetzen, wie es am Donnerstag mitteilte.

Publiziert: vor 5 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute