An der Wall Street
Hier eröffnet Karin Keller-Sutter symbolisch die Börse

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter eröffnet am Mittwochmorgen die US-Börse an der Wall Street. Dafür läutet sie symbolisch die Glocken.
Publiziert: 18:06 Uhr
