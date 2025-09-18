Markus Potzel ist neuer deutscher Botschafter in Bern

Markus Potzel hat am Donnerstag sein Amt als neuer Botschafter Deutschlands in der Schweiz angetreten. Potzel vertrat sein Land im Iran und in Afghanistan.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (links) bei der Akkreditierung des deutschen Botschafters Markus Potzel. Foto: © picture-alliance/ Frank May

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Potzel überreichte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sein Beglaubigungsschreiben am Donnerstag. Er tritt die Nachfolge von Michael Flügger an, wie die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bern mitteilte.

Deutschland und die Schweiz verbinde eine enge Partnerschaft und Freundschaft im Herzen Europas. «Wir setzen uns gemeinsam für eine sichere und lebenswerte Zukunft in einer regelbasierten Welt ein. Mein Team und ich freuen uns, daran mit unseren Partnern in der Schweiz zu arbeiten», wurde er in der Mitteilung zitiert.

Nach Stationen in Singapur, Teheran und als Persönlicher Referent des damaligen deutschen Aussenministers Frank-Walter Steinmeier leitete Potzel unter anderem den Krisenstab im Auswärtigen Amt. In seiner Funktion als Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan begleitete er die Doha-Friedensverhandlungen.

Potzel war zudem stellvertretender politischer Sondergesandter des Uno-Generalsekretärs für die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA).