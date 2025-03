Travailsuisse-Präsident Wüthrich will Berner Regierungsrat werden

Darum gehts Adrian Wüthrich kandidiert für Berner Regierungsrat als SP-Nachfolger von Christoph Ammann

Wüthrich ist Präsident des Gewerkschafts-Dachverbandes Travailsuisse und ehemaliger Nationalrat

Der frühere SP-Grossrat und Nationalrat Adrian Wüthrich will Berner Regierungsrat werden. Die SP Region Huttwil hat ihn als Kandidaten für die Nachfolge von Regierungsrat Christoph Ammann nominiert, wie sie am Donnerstag mitteilte.

«Unser Kanton braucht eine Politik, die niemanden zurücklässt und den sozialen Zusammenhalt stärkt», wird Wüthrich zitiert. Hauptberuflich ist der 44-Jährige zurzeit Präsident des Gewerkschafts-Dachverbandes Travailsuisse.

Wiederwahl in Nationalrat verpasst

Wüthrich gehörte von 2010 bis 2018 dem bernischen Grossen Rat an. 2018 wurde er Nationalrat, indem er für den verstorbenen Alexander Tschäppät nachrückte. 2019 verpasste er die Wiederwahl. Im November 2024 wurde Wüthrich zum Gemeindepräsidenten von Huttwil gewählt.

Wer für die SP Kanton Bern in die Regierungsratswahlen steigt, wird an einer Delegiertenversammlung entschieden. Die Kantonswahlen finden am 29. März 2026 statt.