Alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga kehrt an die Uni zurück – als Dozentin. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga (64) wird im Frühjahrssemester 2025 an der Universität Bern unterrichten. Sie wird zusammen mit Adrian Vatter (59), Professor für Politikwissenschaften, das Seminar mit dem Titel «Regieren in Theorie und Praxis» an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät leiten, wie es in einer Mitteilung der Universität heisst.

In diesem Rahmen wird die ehemalige SP-Bundesrätin von Februar bis Ende Mai des nächsten Jahres jede Woche ihr Wissen mit den Studierenden teilen, wie die Universität Bern am Freitag mitteilte. Zum ersten Mal verbinde der Kurs Theorie und Praxis der Schweizer Regierungsführung, hiess es weiter.

Sommaruga war von 2010 bis 2022 für die SP in der Bundesregierung. Auf Ende 2022 trat sie aus «persönlichen Gründen» zurück. Unter anderem, da ihr Ehemann, der Schriftsteller Lukas Hartmann (80), einen Schlaganfall erlitt. Als Sommarugas Nachfolge wurde die heutige Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider (60) in den Bundesrat gewählt.