Kosovos Präsidentin kommt für Staatsbesuch in die Schweiz

Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani Sadriu - hier vor Kurzem in Helsinki - kommt für einen Staatsbesuch in die Schweiz. (Archivbild) Foto: KIMMO BRANDT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani Sadriu kommt zu einem Staatsbesuch in die Schweiz, auf Einladung des Bundesrates. Die Schweizer Landesregierung will die engen und vielfältigen Beziehungen der Schweiz und Kosovos würdigen und vertiefen.

Die kosovarische Präsidentin wird am 21. und 22. Mai in der Schweiz weilen. Begleitet wird sie von ihrem Gatten Prindon Sadriu, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Montag mitteilte. Das Paar wird am ersten Besuchstag von allen sieben Bundesratsmitgliedern auf dem Bundesplatz mit militärischen Ehren empfangen.

Danach folgen die offiziellen Ansprachen und ein politischer Austausch. Besprochen werden sollen der wirtschaftliche Austausch, die Schweizer Präsenz im Kosovo sowie Fragen zu Sicherheit und Migration. Themen sind aber auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die transatlantischen Beziehungen, wie das EFD schreibt.

Die Schweizer Delegation an den offiziellen Gesprächen besteht aus Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sowie Aussenminister Ignazio Cassis, Justizminister Beat Jans und Verteidigungsminister Martin Pfister. Am Donnerstag besichtigen Keller-Sutter und Osmani Sadriu unter anderem in der Ostschweiz einen Industriebetrieb.

Osmani Sadriu ist das erste kosovarische Staatsoberhaupt, das in der Schweiz einen Staatsbesuch macht. 2008 gehörte die Schweiz zu den ersten Ländern, die Kosovo als unabhängiges Land anerkannten. Rund 160'000 Menschen gehören zur kosovarischen Diaspora in der Schweiz.

Seit 1999 ist die Schweiz an der internationalen friedensfördernden Mission Kosovo Force (Kfor) beteiligt. Nach Angaben des Bundes handelt es sich um das grösste Engagement der Schweizer Armee im Rahmen der Friedensförderung.