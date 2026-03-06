DE
FR
Abonnieren
Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

Abstimmungssonntag Marios Test
Hier findest du alle Resultate in der Übersicht Marios Testlauf

Auf Bundesebene wird über die Bargeldinitiative, die SRG-Initiative, die Klimafonds-Initiative und die Individualbesteuerung abgestimmt.
Publiziert: 16:59 Uhr
Kommentieren
Marcel Aerni
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen