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Aline Trede in Berner Kantonsregierung
«Es fühlt sich an, wie als Kind einen Sprint zu gewinnen»

Am Sonntag haben die Bernerinnen und Berner entschieden, wer ihre künftige Kantonsregierung anführt.
Publiziert: vor 8 Minuten
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