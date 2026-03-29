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Politik
Aline Trede zieht in Berner Kantonsregierung
Aline Trede in Berner Kantonsregierung
«Es fühlt sich an, wie als Kind einen Sprint zu gewinnen»
Am Sonntag haben die Bernerinnen und Berner entschieden, wer ihre künftige Kantonsregierung anführt.
Publiziert: vor 8 Minuten
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