In der Schweiz werden 2025 über 100 Milliarden Franken vererbt – so viel wie noch nie. Volkswirtschaftsprofessor Marius Brülhart erklärt, warum die Erbschaften schneller wachsen als die Wirtschaft und wie das unser Arbeitsverhalten verändert.

Darum gehts Erbschaften in der Schweiz erreichen historischen Rekord von 100 Milliarden

Erbschaften beeinflussen Arbeitsverhalten und verstärken Vermögensungleichheit

In der Schweiz werden dieses Jahr über 100 Milliarden Franken vererbt – ein historischer Rekord. Doch während die Erbschaften rasant wachsen, stagniert das Wirtschaftswachstum. Volkswirtschaftsprofessor Marius Brülhart erklärt im Gespräch, warum Vermögen immer ungleicher verteilt ist, wie Erben unser Arbeitsverhalten verändert und weshalb die Juso-Initiative für eine Erbschaftssteuer zwar Gerechtigkeit schaffen will, aber auch riskante Nebenwirkungen für den Staat haben könnte.



