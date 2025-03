Abgesetzter Ständerat Stocker «Wir haben nie ein Geheimnis draus gemacht»

Das Bundesgericht setzte den SP-Ständerat auf Simon Stocker per sofort ab. Auf Instagram stellt er klar, er akzeptiere das Urteil, trete aber nochmals an. Die neue Wahl findet am 29. Juni 2025 statt.

Publiziert: vor 6 Minuten