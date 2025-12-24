Bundesrat Guy Parmelin plant, bis Ende 2027 im Amt zu bleiben, wie er nun ankündigte. Der 66-Jährige betonte, dass seine Gesundheit dabei jedoch oberste Priorität habe.

Bundesrat Guy Parmelin deutet an, wie lange er noch bleiben will

SVP-Bundesrat Guy Parmelin (66) dürfte seine Amtszeit bis Ende 2027 fortsetzen, sofern keine schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme auftreten. Das hat er in einem Interview bekanntgegeben.

Auf die Frage nach den Prognosen, wonach er den Bundesrat nach Ablauf seiner Amtszeit als Bundespräsident im Jahr 2026 verlassen werde, antwortete Parmelin, dass er für eine Legislaturperiode gewählt worden sei. «Aber die Gesundheit hat Vorrang. Ich gehe die Dinge nacheinander an», erklärte er der Tageszeitung «La Côte» am Mittwoch.

Treffen mit Trump in Davos

«Wir werden ein äusserst ereignisreiches Präsidialjahr erleben. Und wir befinden uns in der Vorbereitungsphase für die Agrarpolitik 2030», sagte der Bundesrat.

Was den Abschluss eines Zollabkommens mit den USA angeht, würden die Verhandlungen nicht direkt mit US-Präsident Donald Trump (79) geführt. «Wenn ich ihn beim Weltwirtschaftsforum in Davos empfangen werde, kann ich ihm sagen, dass wir bereit sind», sagte der Waadtländer.

Die USA kannten die parlamentarischen Verfahren in der Schweiz, einschliesslich der Möglichkeit eines Referendums. «Wir haben bereits begonnen, unsere Verpflichtungen zu erfüllen» fügte der Wirtschaftsminister hinzu.