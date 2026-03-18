Am Bahnhof Aarau ist Wildpinkeln ein grosses Problem. Die Stadt reagiert darauf nun mit einem geharnischten Schild.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Aarau wird das WC am Bahnhof absichtlich verschmutzt, Stadt reagiert

Menschliche Ausscheidungen landen absichtlich auf dem Boden statt in der Schüssel

Toilette wird wöchentlich mehrfach gereinigt, drohende Schliessung angekündigt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Der Stadt Aarau stinkts. Wortwörtlich. Am Bahnhof Aarau gibt es immer wieder Wildpinkler. Trotz eines grossen mobilen WCs direkt auf dem Bahnhofplatz. Die Stadt hat nun reagiert und ein Schild mit einer deutlichen Nachricht platziert, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

«Dieses öffentliche WC befindet sich in einem hygienisch untragbaren Zustand und wird absichtlich versaut», steht auf dem Schild. Wenn sich die Situation nicht ändere, werde die Toilette geschlossen, heisst es weiter.

Absichtliches Danebenpinkeln?

Die Leiterin des Werkshofs präzisiert. «Es wurde festgestellt, dass menschliche Ausscheidungen ausserhalb der WC-Schüssel auf dem Boden hinterlassen wurden», sagt sie gegenüber der Zeitung.

«Diese Situation geht über eine normale oder versehentliche Verschmutzung hinaus und erschwert den Betrieb sowie die Reinigung der Anlage erheblich.» Unter der Woche werde die Toilette alle zwei Tage geputzt, am Wochenende sogar täglich. Ob das Schild aber tatsächlich eine Wirkung zeigt, wird sich zeigen.