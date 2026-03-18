DE
FR
Abonnieren

Aarauer Behörden stinkt es
Absichtlich versautes WC – Stadt reagiert mit hässigem Schild

Am Bahnhof Aarau ist Wildpinkeln ein grosses Problem. Die Stadt reagiert darauf nun mit einem geharnischten Schild.
Publiziert: 17:04 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/4
Am Bahnhof Aarau stinkts.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Aarau wird das WC am Bahnhof absichtlich verschmutzt, Stadt reagiert
  • Menschliche Ausscheidungen landen absichtlich auf dem Boden statt in der Schüssel
  • Toilette wird wöchentlich mehrfach gereinigt, drohende Schliessung angekündigt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_401.JPG
Tobias BruggmannRedaktor Politik

Der Stadt Aarau stinkts. Wortwörtlich. Am Bahnhof Aarau gibt es immer wieder Wildpinkler. Trotz eines grossen mobilen WCs direkt auf dem Bahnhofplatz. Die Stadt hat nun reagiert und ein Schild mit einer deutlichen Nachricht platziert, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. 

«Dieses öffentliche WC befindet sich in einem hygienisch untragbaren Zustand und wird absichtlich versaut», steht auf dem Schild. Wenn sich die Situation nicht ändere, werde die Toilette geschlossen, heisst es weiter. 

Absichtliches Danebenpinkeln?

Die Leiterin des Werkshofs präzisiert. «Es wurde festgestellt, dass menschliche Ausscheidungen ausserhalb der WC-Schüssel auf dem Boden hinterlassen wurden», sagt sie gegenüber der Zeitung.

Mehr aus dem Aargau
Aargauer Geisterhaus kommt für Schnäppchenpreis unter den Hammer
Es gibt aber einen Haken
Aargauer Geisterhaus wird zum Schnäppchenpreis versteigert
Piper-Pilot landet in Aargauer Maisfeld
4:14
Motorausfall während Rundflug
Piper-Pilot landet in Aargauer Maisfeld

«Diese Situation geht über eine normale oder versehentliche Verschmutzung hinaus und erschwert den Betrieb sowie die Reinigung der Anlage erheblich.» Unter der Woche werde die Toilette alle zwei Tage geputzt, am Wochenende sogar täglich. Ob das Schild aber tatsächlich eine Wirkung zeigt, wird sich zeigen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen