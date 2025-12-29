DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Politik
Youtuber restauriert Ledertasche der Schweizer Armee
60 Jahre alt
Youtuber restauriert Ledertasche der Schweizer Armee
Der Youtuber James Berry restauriert alte Ledertaschen. Hier hat er eine 60 Jahre alte Tasche der Schweizer Armee neu aufgewertet.
Publiziert: vor 7 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen