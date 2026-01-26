2025 sind weniger Menschen neu zugezogen als 2024. Mehr Ausländerinnen und Ausländer haben die Schweiz wieder verlassen.

Zuwanderung in die Schweiz hat sich laut Bund verlangsamt

Darum gehts 83'000 ausländische Staatsangehörige verliessen 2025 die Schweiz

Netto-Zuwanderung sank 2025 auf 75'000 Personen, 10 Prozent weniger

Ende 2025 lebten 2,4 Millionen Ausländer in der Schweiz

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

83'000 in der Schweiz ansässige ausländische Staatsangehörige hätten die Schweiz 2025 verlassen, schrieb das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Montag aufgrund von provisorischen Zahlen. Das seien rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Netto-Zuwanderung zurückgegangen

Gleichzeitig kamen rund 165'000 Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz, laut SEM rund 3 Prozent weniger als 2024. Zum zweiten Mal in Folge sei damit die Netto-Zuwanderung von Ausländern zurückgegangen. Für 2025 lag sie bei 75'000 Personen, 10 Prozent tiefer als 2024.

Aus EU- und Efta-Staaten zogen rund 5 Prozent weniger Menschen in die Schweiz als 2024. Für die meisten war ein Job der Grund dafür. Aus Drittstaaten kamen rund 20 Prozent weniger neu Zugewanderte. Ende 2025 lebten rund 2,4 Millionen Ausländerinnen und Ausländer im Land.