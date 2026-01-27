50'900 Paketspenden für «2 mal Weihnachten»

Bevölkerung und Unternehmen haben 364 Tonnen Lebensmittel und Hygieneprodukte gespendet. Für Winterhilfe-Projekte des Roten Kreuzes im Ausland wurden 214'000 Franken gesammelt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwischen dem 24. Dezember und dem 18. Januar hätten Privatpersonen 50'900 Pakete gespendet, teilte das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) am Dienstag. Auch in diesem Jahr hatten sich zahlreiche Unternehmen an der Aktion beteiligt. Organisiert wurde die Solidaritätsaktion, die in diesem Jahr zum 29. Mal stattfand, von SRK, SRG, Coop und der Schweizerischen Post.

Der Detailhändler Coop beteiligte sich mit einer Warenspende von 89,9 Tonnen im Wert von rund 430'000 Franken. Die Post holte die Pakete kostenlos zu Hause ab und transportierte sie ins SRK-Logistikzentrum in Wabern BE. In einigen Westschweizer Regionen wurden zudem zusätzliche Taschen verteilt. Die Aktion wurde in den Programmen von SRF, RTS, RSI und RTR medial begleitet.

Gemäss SRK werden die Produkte von rund 500 Freiwilligen für die Übergabe ab Februar vorbereitet. Die Kantonalverbände des Roten Kreuzes verteilen die Lebensmittel und Körperhygieneprodukte dann direkt an armutsbetroffene Menschen oder via Institutionen wie die Gassenküche oder Frauenhäuser.

Die Aktion entlaste Betroffene punktuell: Stand 2023 leben laut dem SRK 708'000 Menschen in der Schweiz in Armut. Auch im Ausland leistet «2 mal Weihnachten» Hilfe: Mit Geldspenden würden rund 3000 Menschen in Armenien, Bosnien und Herzegowina, Kirgistan und Moldawien unterstützt.