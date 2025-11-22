Rund 3000 Menschen fordern auf dem Bundesplatz die rasche Umsetzung der Pflegeinitiative. Sie kritisieren fehlendes Personal, schlechte Bedingungen und warnen vor einer wachsenden Versorgungskrise.

Mindestens 3000 Menschen haben sich am Samstagnachmittag auf dem Bundesplatz versammelt, um für eine rasche Umsetzung der Pflegeinitiative zu demonstrieren. Foto: PETER KLAUNZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mindestens 3000 Menschen haben sich am Samstagnachmittag auf dem Bundesplatz versammelt, um für eine rasche Umsetzung der Pflegeinitiative zu demonstrieren. Sie forderten faire Arbeitsbedingungen und eine sichere Gesundheitsversorgung.

«Klatschen holt uns nicht in den Beruf zurück», war auf einem der zahlreichen mitgebrachten Transparente zu lesen. Eine bunte Gruppe von Personen demonstrierte auf dem Bundesplatz, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Zu Wort kamen in erster Linie Menschen aus dem Gesundheitswesen.

Wie weiter bei Pflegeinitiative?

Vier Jahre nach der Abstimmung zur Pflegeinitiative bemängelten die Demonstrierenden, dass Anliegen wie sichere Stellenschlüssel und anforderungsgerechte Arbeitsbedingungen noch immer nicht erfüllt seien.

Vielmehr falle das Gesundheitswesen mit einer zunehmend alternden Bevölkerung immer tiefer in eine Krise, machten sie im Aufruf geltend. Die Kundgebung organisiert hatten der Berufsverband der Pflegefachpersonen und die Gewerkschaften VPOD, Unia und Syna.