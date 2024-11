Am Samstag ist in Disentis/Mustér GR eine neue Hängebrücke eröffnet worden. Sie heisst «La Pendenta» und ist mit einer Spannweite von 270 Metern neu die längste Hängebrücke des Kantons Graubünden.

Längste Hängebrücke von Graubünden in Betrieb genommen

Am Samstag, 16. November 2024, wurde die Hängebrücke «La Pendenta» in Disentis/Mustér feierlich eröffnet. Mit einer Spannweite von 270 Metern ist sie neu die längste Hängebrücke Graubündens. Sie führt auf Seite Disentis/Mustér bei der Kirche Sontga Gada zum gegenüberliegenden Weiler Mumpé Medel.

Die neue Hängebrücke sei ein beeindruckendes Zeugnis moderner Ingenieurskunst und lokaler Zusammenarbeit, teilte der Verein «La Pendenta» am Sonntag mit. Die Brücke führe auf Seite Disentis/Mustér bei der Kirche Sontga Gada zum gegenüberliegenden Weiler Mumpé Medel.

Bis anhin waren Disentis/Mustér und der dazugehörende Weiler durch die Rheinschlucht bei Cuflons voneinander getrennt. Um den Rhein zu überqueren, mussten zu Fuss gehende Personen beidseits der Schlucht einen Höhenunterschied von 100 Metern überwinden.

Die Hängebrücke stärke den Wandertourismus in der Surselva und habe das Potenzial, zu einem touristischen Anziehungspunkt zu werden, so der Verein, der den Bau der Brücke erst ermöglicht hat. So soll etwa der historische, von Konstanz (D) nach Pavia (I) führende Pilgerweg «Via Francisca del Lucomagno» über die Brücke verlaufen.