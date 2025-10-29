Referendum gegen Ortsdurchfahrt in Birsfelden BL

Bürgerinnen und Bürger haben ein Referendum gegen die geplante Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Birsfelden BL eingereicht. Das 77,8-Millionen-Projekt soll den Verkehr verbessern, stösst jedoch auf Kritik wegen befürchtetem Stau und Tramblockaden.

So soll die Ortsdurchfahrt Birsfelden dereinst aussehen. Der Kanton Baselland will 77,8 Millionen Franken dafür ausgeben. Das soll mit einem Referendum verhindert werden. (Visualisierung) Foto: Tiefbauamt Baselland

Gegen die vom Baselbieter Landrat abgesegnete Ausgabenbewilligung für die Ortsdurchfahrt Birsfelden BL gibt es Widerstand. Die IG Ortsdurchfahrt hat am Mittwoch ein Referendum mit 2485 Unterschriften dagegen eingereicht, wie die Landeskanzlei auf Facebook mitteilte.

Das Referendumskomitee befürchtet durch das Projekt unter anderen zusätzlichen Stau und die Blockierung des Tramverkehrs. Es fordert die Sistierung des Vorhabens.

Die Ortsdurchfahrt Birsfelden soll neu gestaltet werden. Der Landrat hatte im September 2025 dafür 77,8 Millionen Franken bewilligt. Konkret sollen die Ampelkreuzungen der Hauptstrasse mit der Rheinstrasse und der Schulstrasse in Kreisel umgewandelt werden, um den Verkehr flüssiger zu machen. Zudem soll die Einmündung der Birseckstrasse in die Hauptstrasse umgebaut werden.

Grösstenteils setzt das Projekt auf Mischverkehr zwischen Tram und motorisiertem Individualverkehr (MIV) mit beidseitigen Velostreifen. Zwischen dem Tramkreisel Hard und dem neuen Kreisel Schulstrasse soll das Tram zudem ein Eigentrassee erhalten. Die Bauzeit ist für vier bis fünf Jahre angesetzt.

Birsfelden geriet wegen seiner stark befahrenen Ortsdurchfahrt in die Schlagzeilen: Über 20'000 Autos täglich, Lärm und Staus sorgten für Ärger – zuletzt auch die umstrittenen Verkehrsbussen der Gemeinde.