Der Kanton St. Gallen und die Stadt Wil feiern die Wahl von Karin Keller-Sutter (FDP) zur Bundespräsidentin. Sie kam mit einem Sonderzug in ihrer Heimatstadt an, wo ihr die Behörden den roten Teppich ausrollten.

1/4 Die neu gewählte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter reiste am Donnerstag in ihre Heimatstadt nach Wil SG. Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Kanton St. Gallen und die Stadt Wil haben am Donnerstag die Wahl von Karin Keller-Sutter (FDP) zur Bundespräsidentin gefeiert. Sie kam mit einem Sonderzug in ihrer Heimatstadt an, wo ihr die Behörden den roten Teppich ausrollten.Die Finanzministerin reiste in Begleitung einer grossen Delegation in die Ostschweiz. Keller-Sutter wird 2025 als Bundespräsidentin die Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd (Mitte) antreten.

Schulkinder, die Stadttambouren und die Wiler Trachtengruppe begleiteten Keller-Sutter drei Tage vor ihrem 61. Geburtstag auf dem Weg vom Bahnhof in der Altstadt. Dort stand an der öffentlichen Feier für die Bevölkerung nebst Reden der St. Galler Regierungspräsidentin Susanne Hartmann, Bundesrätin Amherd sowie von Keller-Sutter selbst auch ein Auftritt des Toggenburger Sängers Remo Forrer auf dem Programm.

Das eidgenössische Parlament wählte Keller Sutter am 11. Dezember zur Bundespräsidentin. 40 Jahre nach Kurt Furgler (CVP) übt dieses Amt erstmals wieder eine Person aus dem Kanton St. Gallen aus.