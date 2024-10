20'000 Tonnen mehr Importgetreide Bundesrat reagiert auf historische Brotgetreide-Krise

Landwirtinnen und Landwirte haben im laufenden Jahr in der Schweiz so wenig Brotgetreide ernten können wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Deshalb hat der Bundesrat am Mittwoch das Importkontingent um 20'000 Tonnen erhöht.