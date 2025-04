Einführung unter Kritik

Ist die Einführung im Jahr 2026 angesichts der vielen Vorwürfe – auch von Seiten der Ärztinnen und Ärzte – übereilt? «Ich habe mehrere Briefe bekommen, meine Kollegen aus dem Bundesrat auch. Ich akzeptiere die Einschätzung, ich sehe diese aber nicht als Vorwürfe.», kommentiert Baume-Schneider.

Diese Kritik würde aber auch mit einer Verantwortung kommen, so Baume-Schneider. Sie ruft die entsprechenden Akteure dazu auf, zu dokumentieren, festzuhalten und offenzulegen, was konkret am neuen Tarifsystem nicht funktioniere. Erst dann sei es möglich, die entsprechenden Punkte anzupassen.

Ausserdem betont die Bundesrätin, dass die Struktur wie sie eingeführt werden soll, in dieser Form von den Tarifpartnern vorgeschlagen und auch mitgetragen wurde.