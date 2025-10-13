DE
Waffenstillstand im Nahen Osten
«Trumps Ego und sein Narzissmus waren entscheidende Faktoren»

Die Freilassung der Geiseln und der Waffenstillstand bringen Hoffnung im Nahostkonflikt. Doch das Misstrauen bleibt. Friedensforscher Laurent Goetschel erklärt im Podcast «Durchblick», warum Frieden Zeit braucht und wieso internationale Unterstützung entscheidend ist.
Publiziert: vor 12 Minuten
Ein Waffenstillstand im Nahostkonflikt: Die Hamas-Geiseln werden freigelassen, palästinensische Gefangene entlassen, die Waffen schweigen. Doch wie nachhaltig ist dieser Frieden? Welche Rolle spielen internationale Akteure, wie wichtig war das Einschreiten Donald Trumps und wie realistisch ist eine politische Lösung?

Über diese und weitere Fragen spricht Moderatorin Jasmin Wernli mit Politikwissenschaftler Laurent Goetschel im neuen «Durchblick»-Podcast.

RMS_Portrait_AUTOR_1066.JPG
Jasmin WernliProjektleiterin Formate
