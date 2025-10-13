Ein Waffenstillstand im Nahostkonflikt: Die Hamas-Geiseln werden freigelassen, palästinensische Gefangene entlassen, die Waffen schweigen. Doch wie nachhaltig ist dieser Frieden? Welche Rolle spielen internationale Akteure, wie wichtig war das Einschreiten Donald Trumps und wie realistisch ist eine politische Lösung?

Über diese und weitere Fragen spricht Moderatorin Jasmin Wernli mit Politikwissenschaftler Laurent Goetschel im neuen «Durchblick»-Podcast.