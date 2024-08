Jenny und Flavia sind die Gesichter hinter «Stadt, Land, Stuss»

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Sunrise

Im Podcast «Stadt, Land, Stuss» geben Jenny (r.) und Flavia tiefe Einblicke in ihr (Gefühls-)Leben.

Sie sind immer und überall online, ungeduldig, arbeitsscheu, fordernd und umweltbewusst. Diese Vorurteile gegen die Generation Z halten sich hartnäckig. Zu dieser Generation gehören alle, die zwischen 1995 und 2010 geboren und heute also 29 Jahre und jünger sind. Was die Gen Z jedoch auch ist: ehrlich und authentisch. Das beweisen Jenny (22) aus Schindellegi SZ und Flavia (23) aus Egg SZ. Im neuen Podcast «Stadt, Land, Stuss», der in Zusammenarbeit mit Sunrise entstanden ist, reden die besten Freundinnen über ihr Leben bei den Eltern auf dem Land, die Sehnsucht nach dem Stadtleben, die aufregende Berufswahl nach dem Studium und teilen vor allem ganz viele ehrliche Momente.

«Ich sehe mich als zukünftige Mona Vetsch»

Als arbeitsscheu kann man die beiden jungen Frauen schon mal nicht bezeichnen. Sie haben soeben ihr Studium in Kommunikationswissenschaft und Medienforschung abgeschlossen und haben grosse Ziele. «Ich stehe gerne vor der Kamera und sehe mich als zukünftige Mona Vetsch», sagt die angehende Journalistin Flavia, die gerade ihr Volontariat gestartet hat und im Bereich Fernseh, Radio und Online ausgebildet wird. «Ich bin ehrgeizig und habe hohe Ansprüche an mich. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen und Geschichten zu erzählen.»

1/2 Jenny (22) hört auch in ihrer Freizeit gerne Podcasts, geht mit ihrem Hund Chico Gassi, verbringt Zeit mit ihren Liebsten, und musikalisch steht sie auf Billie Eilish. Sie romantisiert gerne ihr Leben und postet fast täglich Insta-Stories.

Das Real Life von Jenny ist mit dem digitalen Leben verschmolzen. «Während des Studiums habe ich diverse Arbeitserfahrungen im Social Media Bereich gesammelt und so meine Leidenschaft gefunden», sagt die Content Creatorin. «Ich bin auf Instagram und TikTok sehr aktiv und lasse meine Follower stark an meinem Leben teilhaben.» Das verbringt sie bis Ende Jahr in den Niederlanden. «Mein Freund macht in Maastricht seinen Master und ich begleite ihn.»

Vom Dorf in die Grossstadt

Vom 5300-Seelen-Dorf Schindellegi in die Grossstadt Maastricht – keine Angst vor dem Kulturschock? «Nein, ich sehne mich schon lange nach dem Stadtleben», sagt Jenny. «Ich bin dankbar, auf dem Land aufgewachsen zu sein. Doch in meinem Alter ist das Dorfleben nicht mehr so attraktiv.» Eines wird sie jedoch vermissen. «Kühe sind meine Lieblingstiere, die werden mir fehlen.»

Auch Flavia zieht in wenigen Wochen aus ihrem Elternhaus aus und macht es sich in einer WG in Zürich gemütlich. «Ich freue mich sehr darauf, endlich unabhängig zu sein», sagt die 23-Jährige. Auf was sie sich am meisten freut? «Im Dorf fährt der Bus nur ein Mal pro Stunde und in der Stadt kommt alle paar Minuten ein Tram angefahren.»

Jenny und Flavia trennen nun 600 Kilometer. Haben sie keine Angst, dass ihre Freundschaft unter dieser Distanz leiden wird? «Nein, wir sind so eng befreundet und telefonieren täglich», sagt Jenny. Und der Podcast bringt die beiden auch alle zwei Wochen wieder zusammen. «Jenny kommt jeweils für die Aufnahmen in die Schweiz, der Podcast ist sozusagen der Grundstein für unsere Verbindung im echten Leben.» Darum geht es auch in der neuen Kampagne von Sunrise Young Mobile. So gut digitale Verbindungen auch sind, können sie Erlebnisse wie Festivals, Konzertbesuche und Städtetrips im echten Leben nicht ersetzen.

Die Frage nach dem Ich



Wie sich ihr neues, aufregendes Leben anfühlt, verraten Jenny und Flavia im neuen Podcast «Stadt, Land, Stuss». Auch über sehr persönliche Themen werden die beiden philosophieren. «Mich beschäftigt derzeit sehr stark die Frage, was mich eigentlich ausmacht», verrät Jenny. «Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben an einem Punkt, wo ich nicht genau weiss, wie es weiter geht.»

Flavia hingegen macht es zu schaffen, nicht mehr so nah bei ihren Liebsten zu wohnen. «Ich hoffe, ich kriege alles unter einen Hut. Zeit für meine Familie, meinen Göttibuben, meine Freundinnen und meinen Freund, der in Olten wohnt», sagt die Schwyzerin. «Ich frage mich, wie ich Zeit für alle finden soll neben einem 100-Prozent-Job und dabei auch noch genug Me-Time habe.»

Wie sich Jenny in Maastricht und Flavia in Zürich schlagen werden, erfährst du jeden zweiten Montag im neuen Podcast «Stadt, Land, Stuss» auf allen gängigen Streaming-Plattformen.