Durchblick – der tägliche Wissenschaftspodcast

Blick bringt Wissenschaft auf den Punkt. Tag für Tag rauschen Schlagzeilen über die Bildschirme und durch die Druckmaschinen. Doch hinter diesen Schlagzeilen verbergen sich oft tiefere wissenschaftliche Zusammenhänge. Durchblick macht sie sichtbar.
Sina Albisetti, Fabio Schmid und Jasmin Wernli

Im Podcast Durchblick bringt Blick Wissenschaft auf den Punkt. Schlagzeilen rauschen täglich über Bildschirme und durch Druckmaschinen – doch hinter vielen Meldungen verbergen sich komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge. Moderatorin Sina Albisetti und Moderator Fabio Schmid machen diese verständlich und nachvollziehbar und bieten Hörerinnen und Hörern fundierte Einblicke in aktuelle Themen aus den verschiedensten Disziplinen.

In jeder Folge sprechen sie mit Expertinnen und Experten, beleuchten Hintergründe und eröffnen neue Perspektiven – immer nah am Zeitgeschehen, klar erklärt und unterhaltsam präsentiert. Durchblick ist damit die ideale Anlaufstelle für alle, die den Überblick behalten und Wissenschaft besser verstehen möchten – jetzt auf allen Podcast-Plattformen, auf YouTube oder direkt bei Blick.

