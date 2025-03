Zürcherin singt fremd Mit diesem Song geht Schweden vielleicht an den ESC

Die in Zürich geborene Sängerin Annika Wickihalder singt ihren Song «Life Again» vielleicht schon bald in Basel am ESC 2025. Allerdings würde sie dabei nicht für die Schweiz sondern für Schweden kämpfen.

Publiziert: vor 38 Minuten