ZFF verleiht Auszeichung «On Becoming a Guinea Fowl» gewinnt den Spielfilm-Preis

Die Komödie «On Becoming a Guinea Fowl» der Regisseurin Rungano Nyoni hat am Samstag in Zürich den Spielfilm-Wettbewerb des ZFF gewonnen. Der zweite Hauptpreis ging an Shiori Ito für den Dokumentarfilm «Black Box Diaries» über den Umgang mit sexueller Gewalt in Japan.