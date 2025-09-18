DE
FR
Abonnieren

Vorbereitungen für «Heidifest» im Hofbräuhaus
Das steckt in den Goodie-Bags für ihre Gäste

Am Donnerstag steigt die grosse Pre-Wiesn-Party. Heidi Klum lädt zum «Heidifest» ins Münchner Hofbräuhaus ein.
Publiziert: 11:13 Uhr
Teilen
Kommentieren
People Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen