Wanda Perdelwitz (†41) stirbt nach Velo-Unfall
Wanda Perdelwitz ist tot
Sie spielte Nina Sieveking in «Grossstadtrevier»
Trauer in der deutschen TV-Gemeinde: Wie lokale Medien berichten, ist Wanda Perdelwitz gestorben – bei einem Velounfall.
Publiziert: vor 41 Minuten
