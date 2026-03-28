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Verdacht auf Herzinfarkt
Star-Trompeter bricht live in ORF-Sendung zusammen

Schock bei ORF-Live-Show: Trompeter Toni Maier erleidet während «Mei liabste Weis» offenbar einen Herzinfarkt.
Publiziert: 28.03.2026 um 23:15 Uhr
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Toni Maier bei einem Auftritt im Jahr 2025.
Foto: Youtube
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Gabriel KnupferRedaktor News

Bange Momente für TV-Zuschauer und Studiogäste bei ORF: Am Samstagabend brach Trompeter Toni Maier (77) bei der Volksmusiksendung «Mei liabste Weis» unvermittelt zusammen.

Laut der österreichischen «Kronen-Zeitung» hat der Musiker wohl einen Herzinfarkt erlitten, als er gerade ein neues Stück intonierte. Maier griff sich ans Herz. «Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet», sagte er noch, bevor ihm Sanitäter zu Hilfe eilten.

Um 21:30 dann die Entwarnung: Maier sei in besten Händen und wieder wohlauf, sagte Moderator Franz Posch (72). Der Solo-Trompeter aus der Steiermark ist in Österreich seit Jahrzehnten eine feste Grösse im Fernsehen und bei Live-Auftritten.

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