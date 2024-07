Die Basler Dragqueen Tessa Testicle wurde im TV-Format «Drag Race Germany» nur Achte. Nun bekommt sie mit ihrer Teilnahme in «Rupauls Drag Race: Global All Stars» eine noch viel grössere Bühne – und will dort umso mehr überzeugen.

Basler Dragqueen will die Welt erobern

1/10 Die Basler Dragqueen Tessa Testicle will die beste Dragqueen der Welt werden. Sie kämpft um den Gewinn in «RuPauls Drag Race: Global All Stars».

Michel Imhof Teamlead People

Sie steht auf der grössten Bühne, die Dragqueens dieser Welt bekommen können: Tessa Testicle (26) aus Basel ist Teilnehmerin der ersten Staffel von «Rupauls Drag Race: Global All Stars». Die Schweizer Dragqueen misst sich dabei in einem Format mit elf anderen Kolleginnen aus verschiedenen Ländern in einer Sendung, die weltweit ausgestrahlt wird.

«Es ist verrückt, dass ich da dabei bin», sagt Lorenzo Cicirò, der Mann, der hinter der Dragqueen Tessa Testicle steckt. RuPaul sei für ihn ein grosses Vorbild. «Legende wird dieser Person fast nicht gerecht. RuPaul ist die Übermutter aller Dragqueens.» In den Neunzigerjahren erhielt RuPaul (63) weltweite Bekanntheit und veröffentlichte unter anderem gemeinsame Lieder mit Elton John (77). Mit der Erschaffung der Talentshow «RuPauls Drag Race» erschuf die bekannteste Dragqueen der Welt ein riesiges Imperium. Auf der ganzen Welt gibt es Ablegerformate: Von Australien über Thailand, Grossbritannien, Frankreich, Belgien, Holland, Frankreich, Italien, Spanien, Mexico, Brasilien, Kanada und eben auch Deutschland.

Kritik an Teilnahme im deutschen Format

Dass Tessa Testicle vom deutschen Format ausgewählt wurde, ist für Cicirò nicht selbstverständlich. «Aus den anderen Ländern sind viele Top-Platzierte dabei. Ich verstehe, wenn man im ersten Moment denkt, dass ich eine komische Wahl bin.» Für ihn sei es allerdings die perfekte Gelegenheit, Kritiker umzustimmen.

Auf die Teilnahme im ersten Format «Drag Race Germany» schaut Cicirò mit gemischten Gefühlen zurück. «Ich war die Kakerlake der ersten Staffel», meint er im Vorstellungsvideo mit einem Lachen. Gemeint ist damit, dass er sich viermal kurz vor dem Rausschmiss retten konnte. Und deswegen online auch Gegenwind erhielt. «Das war eine schwere Zeit. Die anfänglich berechtigte Kritik an meiner Arbeit entwickelte sich zu Hass gegenüber mir», erzählt er. «Es fühlte sich an, als wäre eine Armee Menschen gegen mich. Ich habe daraufhin eine Pause eingelegt. Bei Auftritten habe ich aber immer gemerkt, wie viel Liebe mir entgegengebracht wird.» Auf Instagram hat Tessa Testicle aktuell über 17'000 Anhänger.

«Drag ist auch Teamsport»

Weitaus positiver ist das Echo auf die Teilnahme im Welt-Format von Dragqueen-Legende RuPaul. Viele Stimmen loben Testicles Verwandlung. «In der deutschen Version hatte ich viele Kleider selbst gemacht. Jetzt habe ich gemerkt, dass Drag auch Teamsport ist.» Ihr Promo-Look wurde von einem Wiener Designer kreiert. «Dort war es mir wichtig, dass das Schweizer Kreuz vertreten ist. Und auch etwas schwarz, da ich ja nicht nur die Schweiz, sondern auch das deutsche Format vertrete.»

Auf die Dreharbeiten zum internationalen Format schaut Ciciró mit vielen guten Gefühlen zurück. «Die Zeit mit den 11 anderen Dragqueens fühlte sich an wie ein Sommerlager», erzählt er. Wo und wann gefilmt wurde, bleibt Produktionsgeheimnis. So wie auch das Abschneiden von Tessa Testicle. Nur so viel: «Es ist ein gutes Jahr für die Schweiz. Nemo hat den ESC gewonnen. Also mal schauen, wie der Länderwettbewerb der Dragqueens ausgeht.»

«RuPauls Drag Race: Global All Stars» startet am 16. August auf dem Streamingdienst WowPresents+ und am 20. September auf Paramount+.