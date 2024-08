Die berühmtesten Augen der deutschen TV-Geschichte sind tot

Seine Augen kennt jeder Krimi-Fan. Schauspieler Horst Lettenmayer ist bereits am 20. Juli verstorben.

1/6 Horst Lettenmayer ist mit 82 Jahren verstorben.

Seinen Namen kennt fast keiner, seine Augen dafür alle Krimi-Fans. Im Alter von 82 Jahren ist Horst Lettenmayer am 20. Juli verstorben. Dies bestätigte seine Tochter Julia-Alina Lettenmayer (32) der Deutschen Presse-Agentur.

Lettenmayers Augen und Beine sind seit mehr als 50 Jahren jeweils im Vorspann des «Tatorts» zu sehen. Das legendäre Intro ist vor der Kult-Serie vom Sonntagabend nicht mehr wegzudenken. Dabei umschliesst ein weisses Fadenkreuz seine Augen, während im Hintergrund dramatische Musik läuft.

Für die Aufnahmen des Intros bekam der ehemalige Schauspieler und Leuchtenproduzent vor über 50 Jahren 400 Deutsche Mark. Damals wusste er nicht, dass die Aufnahmen einst Kultstatus erreichen werden.

Tochter übernimmt Firma

«Egal, was er gemacht hat, das waren immer 1'000 Prozent, da gab es nichts Halbes», sagt seine Tochter nach dem Tod ihres Vaters. Selbst an seinem Todestag habe er noch in seiner Leuchtenfirma gearbeitet, auf die er sich die letzten Jahrzehnte voll und ganz konzentriert hatte. Tochter Julia-Anna hat die Geschäftsführung der Firma bereits übernommen.

Am 31. Juli wurde Lettenmayer in München beerdigt. Auf den TV-Bildschirmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich wird er jedoch weiterleben. Jeden Sonntagabend.