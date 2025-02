Offizieller Trailer Neue Staffel von «Die Bestatter»

Am 23. Februar, läuft die zweite Staffel der Basler SRF-Serie «Die Beschatter» der Regisseure Michael Steiner und Timo von Gunten an. Wieder dabei ist die in Basel-Kleinhüningen aufgewachsene und heute in Berlin lebende Meryl Marty als Jungdetektivin Agotha Bayani.

Publiziert: 00:07 Uhr