SRF streicht «Sendung des Monats» im Sommer

SRF verzichtet in zuschauerschwachen Sommermonaten auf die Sendung

Roger Kuster

So ganz gerecht wird die Sendung ihrem Namen nicht mehr: «Die Sendung des Monats» kommt künftig nur noch achtmal pro Jahr. Wieso das denn? Sind vielleicht die Einschaltquoten daran schuld? Eher nicht, die haben nämlich sogar zugelegt. 2025 lockten Gabriel Vetter und Fabienne Hadorn im Schnitt 165 000 Zuschauer/-innen vor den Bildschirm – 2024 waren es nur 122'000.

Ja, was ist es dann? Gemäss SRF wolle man künftig in den Sommermonaten auf «Die Sendung des Monats» verzichten. So wie man es mit der anderen Comedyshow «Late Night Switzerland» handhabe. Auf Anfrage von TELE heisst es: «Um die Sichtbarkeit zu stärken, wurde eine Ausgabe in den Herbst verlegt, wo erfahrungsgemäss mit einer höheren Nutzung zu rechnen ist.»

Damit vermeide man, «dass ein monatliches Satireformat in den zuschauerschwächeren Sommermonaten an Wirkung verliert». Im Klartext: Die Sommerausgaben fanden zu wenig Zuspruch beim Publikum – da lohnt sich die Produktion nicht. Der Blick auf die Zahlen verrät, dass die «Sendung des Monats» im letzten Juni tatsächlich nur gerade 104 000 Zuschauer holte, im Oktober und November dagegen über 190'000.

Zum Vergleich: «Late Night Switzerland» holte im Schnitt 189'000. Als Ersatz kommt im Sommer «Showcases» zum Zug, also Live-Mitschnitte von Bühnenauftritten bekannter Schweizer Humoristen. Das ermögliche, unterschiedliche Formen von Comedy und Satire im gleichen Sendeumfeld abzubilden.

Mit der «Sendung des Monats» sei man bei SRF aber nach wie vor zufrieden. «Das Format hat sich als klar positionierte Satiremarke innerhalb des Comedy-Angebots etabliert», schreibt SRF. Daher seien auch «keine Änderungen am Konzept oder beim Personal geplant». Die Einschaltquote widerspiegele ja «die Verankerung der Sendung bei ihrem Kernpublikum, das die spezifische satirische Handschrift der Sendung schätzt».