Eine intime Produktvorstellung bei der Startup-Sendung «Höhle der Löwen» sorgt für Aufsehen. Kandidatin Sanja präsentiert ein Masturbationskissen für Frauen. Mit dabei in der Sendung ist auch eine berühmte Gast-Investorin.

Sanja fordert 150'000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile

Fynn Müller People-Redaktor

Am Montagabend (ab 20.15 Uhr bei Vox) gibt es bei der deutschen Version von «Die Höhle der Löwen» prominenten Besuch: Lena Gercke (37), Gewinnerin der ersten «Germany's Next Topmodel»-Staffel 2006, ist als Gast-Investorin dabei und sorgt für frischen Wind in der Jury.

Neben der prominenten Gast-Löwin steht eine ungewöhnliche Produktpräsentation im Mittelpunkt der Folge. Jene von Sanja (31) aus Köln, die das Unternehmen «Entzück dich selbst» vorstellt. Ihr Ziel: Frauen zu einer entspannten Form der Selbstbefriedigung zu verhelfen.

«Ich dachte lange, ich sei die einzige Frau, die masturbiert», erklärt Sanja der Jury. Ihr Produkt, eine Art Kissen zum Reiten, soll Frauen eine Alternative zu herkömmlichen Sex-Spielzeugen bieten. «Ich möchte das Kissenreiten enttabuisieren», sagt die Gründerin. Ihr Produkt hätte eine Art «Sattel», den man reiten könne.

Investorin veräppelt Jury-Kollegen

Die Reaktionen der Investoren waren gemischt. «Sehr modern, sehr spielerisch», sagt Lena Gercke das Produkt. Besonders das Interesse von Unternehmerin Janna Ensthaler (41) hat Sanja geweckt, als diese plötzlich fragt: «Können wir das auch ausprobieren?» Prompt springt Ensthaler auf und begibt sich zu der Kandidatin.

«Jetzt wirds spannend», sagt Jury-Kollege Carsten Maschmeyer (66). Ganz so weit möchte Janna Ensthaler dann doch nicht gehen. Bei der Kandidatin angekommen, bricht sie ihr Vorhaben ab und sagt: «Ich wollte nur die Gesichter sehen, wenn ich mich umdrehe.»

Trotz der Neugier aller Investoren und Investorinnen will sich niemand auf dieses Geschäft einlassen. Sanja fordert 150'000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Am Ende muss sie ohne Finanzspritze wieder nach Hause gehen. Einzig das Fruchtgummi-Start-up «Nalu» kann in der Folge einen Deal erzielen.