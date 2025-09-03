«GZSZ»-Star bekommt Nachwuchs Mit dieser Videobotschaft verkündigt Anne Menden ihre Schwangerschaft

Schöne Zeiten für Anne Menden: Die «GZSZ»-Schauspielerin und ihr Verlobter Gustav Masurek freuen sich zum ersten Mal auf Nachwuchs. Via Instagram gaben sie die Schwangerschaft mit einem rührenden Video bekannt.

Publiziert: vor 22 Minuten