Zoë Më bekam beim ESC in Basel null Punkte vom Publikum. Auch diese Länder erhielten seit Einführung des geteilten Votingsystems keinen einzigen Punkt von den Zuschauern.

Darum gehts Zoë Më erhält null Punkte beim ESC-Televoting, landet auf Platz zehn

Mehrere Länder erhielten seit 2016 keine Punkte vom Publikum

Null Punkte. Ein Alptraum für jeden ESC-Star. In Basel traf dieses harte Urteil die Schweizerin Zoë Më (24). Ihre Performance konnte das Publikum europaweit nicht überzeugen. So ging sie beim Televoting komplett leer aus. Nach dem Jury-Voting lag sie noch auf Platz zwei – am Ende musste sie sich mit dem zehnten Rang zufriedengeben.

Zoë Më ist mit ihrer Schmach nicht alleine. Seit 2016, als das Votingsystem erstmals in Jury- und Publikumswertung getrennt wurde, haben schon mehrere Länder keine Punkte von den Zuschauern kassiert. Blick fasst dir die Nullnummern zusammen.

2016: Tschechien (Gabriela Gunčíková mit «I Stand»)

Es begann direkt im Premierenjahr 2016: Gabriela Gunčíková (31) aus Tschechien erhielt für «I Stand» keinen einzigen Punkt von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Der ESC 2016 fand in der Avicii Arena in Stockholm (Schweden) statt.

2017: Österreich (Nathan Trent mit «Running on Air»)

Im Jahr darauf erwischte es das diesjährige Siegerland Österreich. Nathan Trent (33) konnte mit seinem Song «Running on Air» nicht überzeugen – und ging beim ESC 2017 in Kiew leer aus.

2019: Deutschland (S!sters mit «Sister»)

Auch Deutschland blieb nicht verschont. 2019 wurde das Duo S!sters, bestehend aus Carlotta Truman (25) und Laura Kästel (32), vom Publikum mit null Punkten abgestraft. Gastgeberland beim ESC 2019 war Israel.

2021: Deutschland, Grossbritannien, Spanien, Niederlande

2021 wurde es besonders bitter: Gleich vier Länder mussten eine Nullnummer hinnehmen – darunter Jendrik (30, Deutschland) mit «I Don't Feel Hate», James Newman (39, Grossbritannien) mit seinem Song «Embers», Blas Cantó (33, Spanien) mit dem Lied «Voy a quedarme» und Jeangu Macrooy (31, Niederlande) mit «Birth of a New Age». Der ESC 2021 fand in Rotterdam statt.

2022: Schweiz (Marius Bear mit «Boys Do Cry»)

Ein Jahr später traf es die Schweiz: Marius Bear (32) erhielt für seine Ballade «Boys Do Cry» 78 Punkte von der Jury. Vom Publikum gabs dann – wie bei Zoë Më – nicht ein einziges Pünktchen.

2024: Grossbritannien (Olly Alexander mit «Dizzy»)

Einmal mehr fand der ESC 2024 im schwedischen Malmö statt. Ein bitterer Abend für den Briten Olly Alexander (34): Seine experimentelle Pop-Nummer erhält null Punkte vom Publikum.

2025: Grossbritannien (Remember Monday mit «What The Hell Just Happened?»)

Immerhin: Zoë Më war beim diesjährigen ESC nicht die Einzige, die eine Nullnummer im Televoting bekam. Die britische Girlgroup Remember Monday musste ebenfalls eine 0-Punkte-Klatsche einstecken. Ihr Songtitel «What The Hell Just Happened?» (auf Deutsch: Was zur Hölle ist gerade passiert?») könnte zu ihrer Reaktion nicht besser passen.

