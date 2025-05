Diese Länder sind im ESC-Finale am Samstag dabei

Jetzt ist auch das zweite ESC-Halbfinale durch und es ist klar, wer am Samstag dabei sein wird. In der zweiten Runde haben es geschafft: Lettland, Armenien, Österreich, Griechenland, Litauen, Malta, Dänemark, Luxemburg, Israel und Finnland. Verabschieden mussten sich: Australien, Montenegro, Irland, Georgien, Tschechien und Serbien.

Im Vergleich zum ersten Halbfinale wirkte das zweite moderationstechnisch nicht ganz so stark, aber die Latte lag zugegebenermassen auch sehr hoch. Eines der unterhaltsameren Highlights war wohl der kleine Fondue-Plausch von Hazel Brugger mit der finnischen Teilnehmerin Erika Vikman.

Es blieb ruhig – in allen Bereichen

Im Vorfeld wurde befürchtet, dass es zu Zwischenfällen während Israels Auftritt kommen könnte, da die Teilnahme von Yuval Raphael als Repräsentantin Israels zu Diskussionen und Protesten führte. Es blieb allerdings ruhig, vereinzelte Buhrufe wurden vom tosenden Applaus ausgeblendet und auch ihr Einzug ins Finale sorgte in der Halle für keine weiteren Probleme.

Man darf nun also gespannt aufs grosse Finale am Samstag blicken, wenn zu Sandra Studer und Hazel Brugger auch Michelle Hunziker in die Moderatorinnen-Runde dazustösst.

Hier gibts noch eine vollständige Liste aller 26 Länder, die am Samstag am Eurovision Song Contest in Basel gegeneinander antreten werden:

Norwegen

Albanien

Schweden

Island

Niederlande

Polen

San Marino

Estland

Portugal

Ukraine

Lettland

Armenien

Österreich

Griechenland

Litauen

Malta

Dänemark

Luxemburg

Israel

Finnland

Dazu kommen die Big 5 und das Gastgeberland:

Schweiz

Deutschland

Grossbritannien

Frankreich

Italien

Spanien

