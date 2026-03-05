DE
Power-Ballade «Bruised»
Das war der Auftritt von Anna Smith im Halbfinale

Anna Smith aus dem Zürcher Oberland will mit ihrer Power-Ballade «Bruised» für San Marino am ESC in Wien antreten.
Publiziert: 20:55 Uhr
