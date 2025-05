vor 59 Minuten

Céline Dion lässt ESC-Fans weiter zappeln

Céline Dion richtete sich mit einer Videobotschaft an die Fans in der St. Jakobshalle. Foto: Leserreporter

Lange war unklar, wie die ESC-Gewinnerin von 1988, Céline Dion (57), am Eurovision Song Contest in Basel gewürdigt wird. Zuschauer der Evening Preview Show des ersten Halbfinales bekamen am Montagabend aber eine Grussbotschaft der Musiklegende zu sehen. «Ich würde nichts lieber tun, als bei euch in Basel zu sein», sagt Dion im Video, das in der St. Jakobshalle gezeigt wurde. «Die Schweiz wird für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Es ist ein Land, das an mich geglaubt und mir die Chance gegeben hat, Teil von etwas wirklich Aussergewöhnlichem zu werden.»

Danach sangen ehemalige ESC-Acts Dions Siegertitel «Ne partez pas sans moi». Foto: Leserreporter

Danach sangen die ehemaligen ESC-Kandidaten von 2024, Silvester Belt (27), Jerry Heil (29), Iolanda (30) und Marina Satti (38) Dions Siegertitel «Ne partez pas sans moi» mit einem Orchester und Drohnenshow. Am Bildschirm zu sehen sein wird das am Dienstagabend um 21 Uhr auf SRF 1.

Unklar ist weiterhin, ob Dion im Finale vom Samstagabend dabei sein wird. Allerdings würde es für die Organisatoren wenig Sinn machen, bei einer Absage die Grussbotschaft bereits im ersten Semi-Finale zu spielen. Ob das schon ein Hinweis auf einen legendären Auftritt ist?

Céline Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom und hat sich deswegen von der Bühne zurückgezogen. Auftritte von ihr sind nur selten, zuletzt trat sie bei der Eröffnungsfeier von den Olympischen Spielen 2024 in Paris auf dem Eiffelturm auf.