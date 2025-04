ESC-Showleiter ist begeistert «Beste Bühne, mit der wir je arbeiten durften»

Der Bühnenaufbau in der St. Jakobshalle ist in vollem Gange – in wenigen Wochen wird aus einer Grossbaustelle die grosse ESC-Bühne. Bisher läuft der Aufbau der Bühne nach Plan.

Publiziert: vor 57 Minuten