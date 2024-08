1/17 Diese Prominenten zieht es ins Legenden-Dschungelcamp: Giulia Siegel, …

Fynn Müller People-Redaktor

«Diese Staffel wird völlig anders!», schwärmt Robert McCarron (74), besser bekannt als Dr. Bob, vor dem Start von «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden».

Ab Freitag, 16. August, läuft auf RTL (auch RTL+) die in Südafrika aufgezeichnete Spezialausgabe mit 13 ehemaligen Dschungelcampern. Blick zeigt dir, wer alles ins Camp der Legenden einzieht.

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Reality-Star, Schauspielerin und Model Giulia Siegel (49) blickt auf die längste Dschungelcamp-Historie zurück. Ganze 15 Jahre ist ihre erste Erfahrung im Dschungel mittlerweile her. Damals musste sie aufgrund von Rückenschmerzen frühzeitig abbrechen. In Südafrika greift sie ein zweites Mal an. Gewinnerin in ihrer Staffel war Ingrid van Bergen (93).

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Ex-«GNTM»-Model Sarah Knappik (37) hat das Camp damals ebenfalls freiwillig verlassen. Sie wurde 2011 als Lügnerin dargestellt, nachdem sie Mitstreiter Jay Khan (36) beschuldigt hatte, ihr vor Einzug in den Dschungel angeboten zu haben, gemeinsam eine Liebelei vorzuspielen. Schauspieler Mathieu Carrière (74) flehte sie an: «Unser Problem bist du. Geh weg. Bitte, bitte, bitte verlass uns!» Gegenüber RTL sagte sie jetzt: «Meine Mission ist es, die kleine Sarah, die damals im Dschungel verloren gegangen ist, wieder herauszuholen.»

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Bekannt wurde Reality-Star Georgina Fleur (34) im Dating-Format «Der Bachelor». Unmittelbar danach zog sie in den australischen Dschungel und holte sich dort Platz sechs. Später zog sie mit ihrem damaligen Partner ins «Sommerhaus der Stars» inklusive Rosenkrieg. Eines scheint klar: Drama ist bei Georgina Fleur vorprogrammiert.

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Winfried Glatzeder (79) wurde mit der Hauptrolle in «Die Legende von Paul und Paula» 1973 berühmt. Jetzt ist er 79 Jahre alt und damit der älteste Camper der Legenden-Staffel. Ehrlich wie er ist, sagt er zu RTL: «Meine Kinder brauchen Geld und ich brauche die Bestätigung, dass ich im achtzigsten Lebensjahr ältester Teilnehmer eines Superformats sein darf.»

Werbung

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (51) ist ehemaliger Moderator des Ex-Musiksenders Viva. 2014 zog er in das Dschungelcamp, fiel in der Staffel aber nicht gross auf. «Bei mir liegt das Hauptaugenmerk auf dem Abnehmen», sagt er vor der neuen Staffel zu RTL.

David Ortega (Staffel 10, 2016)

David Ortega (38) ist vermutlich für viele «Ich bin ein Star»-Fans das unbekannteste Gesicht im Dschungel. Bekannt wurde er durch die RTL2-Soap «Köln 50667». In der Dschungelcamp-Staffel 2016 trug er seine Haare noch kurz. Heute ist er mit langer Mähne und Jesus-Gewand kaum mehr wiederzuerkennen. Er verliess das Camp als Zehnter.

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Ex-Fussballer Thorsten Legat (55) war ebenfalls 2016 im Dschungel. Er fiel vor allem mit seinem ausgeprägten Ehrgeiz auf, den ihm zuvor keiner zugetraut hat. Ausserdem ist Legat dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – perfekte Voraussetzung fürs Camp. Damals musste er sich mit Platz drei zufriedengeben – dieses Jahr will er sich den Sieg holen.

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Kader Loth (51) hat schon so manches Trash-TV-Format durch: von «Big Brother» über «Die Alm» bis hin zum Dschungelcamp 2017. Damals wurde sie Fünfte. Ihre Aussagen gegenüber RTL vor der Jubiläumsstaffel verwirren etwas. Dort sagt sie nämlich: «Ich habe grundsätzlich keine Lust auf Menschen.» Nun ja, nicht gerade die beste Voraussetzung für ein Dschungelcamp.

Werbung

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Die TV-Maklerin Hanka Rackwitz ist den Dschungel-Zuschauern besonders wegen ihrer Ängste und Phobien und Zwangsstörungen im Kopf geblieben. RTL sagt sie, dass mit ihren Zwängen und Ängsten heute besser klarkomme. Sie hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel «Ich tick’ nicht richtig».

Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Die Witwe von Ex-Dschungelcamp-Kandidat Jens Büchner (†49) hat ein klares Ziel: Dieses Jahr soll der Sieg her! Vor vier Jahren musste sich Daniela Büchner (46) noch mit dem dritten Platz begnügen. Damals eckte Büchner häufig an und sorgte so für schlechte Stimmung im Camp. In der Jubiläumsstaffel wolle sie den Zuschauern dieses Jahr zeigen, wie sie wirklich ist.

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Mit Elena Miras (32) zieht es auch eine Schweizerin ins Legenden-Camp. Und wer Miras kennt, der weiss: Wo sie auftaucht, ist Drama und Zündstoff programmiert. Man will es kaum glauben, aber wie sie RTL vorab erzählt, wolle Miras den Zuschauern dieses Jahr ihre ruhige Seite zeigen.

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Schauspieler und Autor Eric Stehfest (35), bekannt aus «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», machte seine Mitcamper vor zwei Jahren unter anderem mit seiner verweigerten Prüfung sauer. In Südafrika will er seine Fehler wiedergutmachen und bei Prüfungen nicht mehr kneifen.

Werbung

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Seine Teilnahme ist zwar erst ein Jahr her – und doch hat Gigi Birofio (25) vom Dschungel noch nicht genug. Im Gegenteil: Der Italiener ist heiss auf den Sieg, nachdem es letztes Mal nur für Platz zwei gereicht hatte.