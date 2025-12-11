Kerzen flackern, Schneeflocken fallen – und Aschenbrödel trifft den Prinzen beim Armbrustschiessen: Der Weihnachtsklassiker verzaubert seit Jahrzehnten. Hier gibt’s alle Sendetermine 2025 und interessante Hintergrundinfos.

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» ist wie der gute Weihnachtspullover, den man jedes Jahr auspackt: ein bisschen kitschig, aber unwiderstehlich. Wer will schon auf die unvergesslichen Momente verzichten, wenn Aschenbrödel den Prinzen beim Armbrustschiessen alt aussehen lässt oder die böse Stiefmutter von ihren eigenen Intrigen genervt ist? Dieser Film ist Nostalgie, Charme und Wintermagie in Reinform – und irgendwie gehört er einfach dazu, um richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Darum ist der Weihnachtsfilm so beliebt

Warum ist der Weihnachtsstreifen überhaupt so beliebt? Neben der «charmanten Qualität der Produktion» sei sicher die Regelmässigkeit der Ausstrahlungen auf fast allen deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Sendern über viele, viele Jahre ein Grund, so die SRF-Medienstelle auf Anfrage. Tatsächlich strahlt das SRF den Film ein bis mehrere Male pro Jahr aus.

Das sind die aktuellen TV-Termine *

Sonntag, 7. Dezember 2025, 16:25 Uhr – RBB

RBB Sonntag, 14. Dezember 2025, 17:25 Uhr – MDR

MDR Sonntag, 21. Dezember 2025, 12:15 Uhr – HR

HR Mittwoch, 24. Dezember 2025, 12:50 Uhr – Das Erste

Das Erste Mittwoch, 24. Dezember 2025, 15:00 Uhr – BR

BR Mittwoch, 24. Dezember 2025, 16:25 Uhr – NDR

NDR Mittwoch, 24. Dezember 2025, 20:15 Uhr – WDR

WDR Donnerstag, 25. Dezember 2025, 15:25 Uhr – Das Erste

Das Erste Donnerstag, 25. Dezember 2025, 18:50 Uhr – ONE

ONE Freitag, 26. Dezember 2025, 15:00 Uhr – MDR

MDR Freitag, 26. Dezember 2025, 16:30 Uhr – RBB

RBB Samstag, 27. Dezember 2025, 10:00 Uhr – SWR

SWR Sonntag, 28. Dezember 2025, 12:00 Uhr – KiKA

KiKA Mittwoch, 31. Dezember 2025, 12:40 Uhr – ONE

ONE Mittwoch, 31. Dezember 2025, 13:55 Uhr – HR

Auf Netflix ist der Film übrigens auch verfügbar, hier kannst du dir die Zeiten selber aussuchen.

Wie aus geplanter Sommerproduktion ein Winterfilm wurde

Eine zierliche junge Frau läuft in altrosa Kapuzenumhang über eine verschneite Terrasse auf ein hell erleuchtetes Schloss zu. An einem Fenster haucht sie ein Guckloch in die Eisblumen auf der Scheibe. Diese bekannte Szene aus dem TV-Klassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» wollen Tag für Tag viele kleine als auch grosse Besucher nachstellen: Das Fenster zum «Ballsaal» im sächsischen Schloss Moritzburg ist einer von vier Originalschauplätzen, an dem die deutsch-tschechische Koproduktion 1973 entstand.

Der Kult-Märchenfilm bestimmt seit 50 Jahren das weihnachtliche Fernsehprogramm. Dabei sollte es eigentlich ein Sommerfilm werden. Da aber die DDR-Filmproduktionsfirma DEFA sofort anfangen wollte mit dem Dreh, wurde alles auf Winter umgeschrieben. Hauptdarstellerin Libuše Šafránková (1953–2021) und die anderen Schauspieler froren trotz langer Unterhosen in ihren leichten Renaissancekostümen, obwohl die Stoffe schnell noch gefüttert wurden.

Drehbuchautor František Pavlícek (1923–2004) habe zugleich ein selbstbewusstes Aschenputtel kreiert, das sich nicht unterkriegen lasse. «In dieser Modernität und Spritzigkeit einer emanzipierten Hauptfigur liegt ein Grund für die anhaltende Beliebtheit», sagt Kunsthistorikerin Margitta Hensel, die zum Mythos Aschenbrödel forschte. Aber auch die Musik von Komponist Karel Svoboda (1938–2007) spielte eine grosse Rolle. «Es war eine glückliche Konstellation», erinnerte sich Šafránková einst.

Kulturwissenschaftler Stefan Retzlaff hält zudem die Mischung aus Märchen und Film für «unheimlich geschickt». «Alles, was zum Märchen gehört, ist dabei und wiedererkennbar, aber zugleich ist alles, was unbedingt nicht märchenmässig sein muss, stark modernisiert.»

Neuverfilmung neben dem Klassiker

Neben dem zeitlosen Originalklassiker von 1973 gibt es inzwischen auch eine moderne Neuverfilmung, die 2021 produziert wurde. Die Dreharbeiten fanden in verschneiten Regionen rund um Lillehammer in Norwegen statt. Die Geschichte des mutigen Mädchens wird mit modernen Kameraaufnahme erzählt – die magischen Haselnüsse, der Prinz und die böse Stiefmutter bleiben natürlich Teil des Märchens. Die deutschsprachige Fassung ist in der Schweiz über Amazon Prime Video verfügbar und bietet eine spannende Alternative für alle, die das bekannte Wintermärchen einmal neu erleben wollen. Falls du reinschauen möchtest: hier gehts zum Trailer.

Trotz aller Neuerungen gilt jedoch: Der 1973er-Kultfilm bleibt der unangefochtene Klassiker, der jedes Jahr aufs Neue für nostalgische Weihnachtsstimmung sorgt. Keine moderne Version kann den Charme, die Schauspielerinnen und die Originalmusik von Karel Svoboda ersetzen – das Original ist und bleibt also ein Stück Fernseh- und Weihnachtsgeschichte und ist seit Jahren tief in vielen Herzen verankert.

*Das Programm wurde am 11. Dezember 2025 aktualisiert, die Angaben sind ohne Gewähr

