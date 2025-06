Am Donnerstagabend steht das grosse Finale von Heidi Klums «Germany's Next Topmodel» an. Blick sagt dir, wer die besten Chancen auf den Titel der 20. Jubiläumsstaffel hat – die Staffel, die von den Models übrigens so viel Nacktheit zeigt, wie keine Staffel zuvor.

«Germany's Next Topmodel 2025 ist...» Ganz ehrlich: Die meisten werden wohl weder die Zeit noch die Geduld haben, sich das grosse Finale von Heid Klums (52) Sendung am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben in voller Länge anzusehen. Erfahrungsgemäss bietet die letzte Show grösstenteils Fremdschäm-Momente und von den ewigen Werbeunterbrechungen brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Wir blicken darum für euch zeitsparend in die Zukunft und verraten, wer von den sechs Finalteilnehmenden, die besten Chancen hat, auf dem Cover der «Harper's Bazaar» zu landen. Und wer jetzt etwas verwirrt ist: Es wird zwei siegreiche Tellnehmenden geben: Eine Frau und einen Mann.

Ein Sieg würde nicht nur das neue Cover des Modemagazins bedeuten, sondern auch ein Preisgeld von 100'000 Euro und einen Platz neben Klum in der «Wir sind es uns wert»-Kampagne von Loréal Paris nach sich ziehen. Blick schätzt die Siegeschancen der Finalteilnehmenden ein, die im Laufe der Staffel mehr nackte Haut gezeigt haben, als jegliche Teilnehmenden in den Staffeln zuvor.

Zoe (19, aus Pulheim in Deutschland)

Das unsichere, aber dennoch laute Küken – wie Zoe sich selbst nennt – hat sich über die Zeit bei «Germany's Next Topmodel» stark entwickelt. Für das krasseste Umstyling der Staffel durfte sie den Kopf hinhalten – bekanntlich ein Garant für das Finale. Ab sofort würde Zoe aus der Masse herausstechen, sich ihren ersten Job bei der deutschen Modezeitschrift «Elle» krallen und mit ihrem unverkennbaren Walk die Zielgerade erreichen. Was trotz Top-Leistungen gegen sie spricht? Zwei der letzten drei Siegerinnen, die ebenfalls mit kurzen blonden Haaren daherkamen.

Siegeschancen: ★★★☆☆

Moritz (19, aus Berlin in Deutschland)

Für die einen ist er top, für die anderen Flop: Unter den Männermodels hat Moritz mit Abstand am meisten Jobs abgestaubt. Und wie sagt Heidi immer: «Ein Model ohne Job ist kein Model.» Allerdings kommt der 19-Jährige trotz seiner herausragenden Leistungen auf dem Laufsteg oder vor der Linse bei den Kunden nicht immer gut an. Im Backstage wirkt er teilnahmslos, meckert ständig an seinen Outfits herum. In puncto Personality ist bei Moritz also noch Luft nach oben. Folglich ist es eher unwahrscheinlich, dass Heidi Klum ausgerechnet ihn als neues Aushängeschild für die Castingshow feiern will.

Siegeschancen: ★★★☆☆

Magdalena (21, aus Wien in Österreich)

Magdalena hat von allen sechs Finalteilnehmenden mit etwas über 16'000 Instagram-Follower die kleinste Gefolgschaft. Dafür hatte sie gemeinsam mit Zoe eines der grössten Umstylings, ihre braunen langen Haare wichen einem schwarzen Bubikopf. Der Jurastudentin hat der neue Look mit Wiedererkennungswert jedoch nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Sie ist dadurch erst recht aus sich herausgekommen. Ihren Tiefpunkt erreichte sie beim Höhenshooting, welches um ein Haar zu ihrem Aus geführt hat. Sie konnte sich genau wie Zoe lediglich einen Job sichern.

Siegeschancen: ★★★★☆

Jannik (22, aus Bad Segeberg in Deutschland)

Kaum einer hat so souverän abgeliefert wie er. Woche für Woche hat er Heidi Klum und die Gastjuroren in seinen Bann gezogen. Seine harte Arbeit machte sich mit dem Job für das Männermagazin «Esquire» bezahlt. Auch im TV macht er sich bei den Zuschauern mit seiner anständigen Art Freunde. Sucht Heidi Klum ein Model mit viel Reichweite, belegt der Tänzer mit 37'500 Followern auf Instagram allerdings den letzten Platz unter den Männern. Auch was die Jobs betrifft, landet er mit seinen zwei Aufträgen auf dem dritten Rang. Seine Grösse – Jannik ist mit seinen 176 Zentimetern ein sogenanntes Petit-Model – ist zwar sein Alleinstellungsmerkmal, doch ob die Model-Industrie dafür wirklich schon ready ist, ist zu bezweifeln, somit auch ein Sieg von Jannik.

Siegeschancen: ★★★☆☆

Daniela (20, aus Ostfildern in Deutschland)

Daniela hat mit über knapp 75'000 Personen mit Abstand am meisten Follower der sechs Finalteilnehmenden auf Instagram. Die Blondine modelt seit Kindertagen, war ihren Mitstreiterinnen zu Beginn einen Schritt voraus, wurde mit der Zeit jedoch eingeholt – aber nicht überholt. Nachdem sie wegen des Hinderniss-Walks beinahe selbst das Handtuch geschmissen hatte, raffte sie sich wieder auf und zeigte sich noch stärker als zuvor. Die Lehramtsstudentin weiss nicht nur Heidi von sich zu überzeugen, sondern auch die Kunden, hat mit drei Aufträgen am meisten Jobs der Mädels gesammelt. Daniela zeigt nicht nur Gespür für Mode, sondern begeistert auch mit ihrer herzlichen Art. Mit ihren beinahe schon weissblonden langen Haaren, den blauen Augen und den klassischen Modelmassen ist sie ein Typ Frau, der es in der «GNTM»-Historie noch nie zum Sieg gebracht hat. Heuer wäre es Zeit dafür.

Siegeschancen: ★★★★★

Pierre (22, aus Wien in Österreich)

«Von der Bank auf den Laufsteg», fasst Klum sehr gerne und sehr oft den Weg von Pierre zusammen. Was als ein Ausprobieren gedacht war, entwickelte sich zu seiner absoluten Leidenschaft. Pierre ist der Überraschungskandidat, kam ohne jegliche Modelerfahrungen in den Wettbewerb und sammelte nicht nur lobende Worte, sondern auch Herzen und vier Jobs. Nebst seiner Grösse sticht auch seine stets höfliche Art hervor. Pierre ist eine sichere Bank, seine Chancen auf einen Sieg stehen mehr als gut.

Siegeschancen: ★★★★★