«Bin jetzt schon gerührt»
Emotionale Begrüssung bei Nik Hartmanns Comeback

Nik Hartmann ist nach fünf Jahren zurück auf SRF – und sein Comeback mehr als gelungen. Der Moderator glänzt mit Humor, Lockerheit und Empathie. Bis auf eine Situation.
Publiziert: 13:03 Uhr
People Schweiz
