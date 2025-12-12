DE
Bei «Bauer, ledig, sucht»
Adrian und Sabrina bei «Ich oder Du»

TV-Bauer Adrian (†42) ist tot. Am Donnerstag wurde der Berner in Unterlangenegg BE beerdigt. Vor sechs Jahren suchte Adrian bei «Bauer, ledig, sucht…» die grosse Liebe.
Publiziert: 07:19 Uhr
